Chauffeurs dierenambulance treffen doodsbange, doorweekte, vastgebonden hond aan in park

Volgens dierenambulancechauffeur Jessica klopt dat beeld toch niet helemaal. „Natuurlijk halen we af en toe vastgebonden honden op, maar gelukkig is dit geen wekelijks voorkomende melding. Sinds 2013 geldt er een chipplicht voor honden en dat maakt het zomaar achterlaten van je hond een stuk lastiger. Je bent immers te achterhalen.”

Een hondeigenaar besloot onlangs toch om op deze onsympathieke manier van zijn huisdier af te komen. De hond werd in een parkje vastgebonden en de eigenaar vertrok. Wandelaars namen contact op met de dierenambulance.

Stromende regen

Jessica ging met collega Hans ter plekke en trof een doorweekt en doodsbang dier aan. „Die arme hond. Hij zat al een tijdje in de stromende regen en blafte aan een stuk door. Gelukkig konden we hem goed benaderen en veilig in de droge dierenambulance krijgen. Een chip vonden we niet. We brachten de hond naar het dierenasiel en daarmee stopte de melding voor ons.”

Het dierenasiel besloot contact op te nemen met de dierenpolitie. Er bleken camera’s in de omgeving van de bewuste boom te hangen. De daad van de eigenaar was op beeld vastgelegd. De man werd opgespoord. Hij gaf aan de hond niet meer te willen verzorgen. Het dierenasiel kan op zoek naar een nieuwe baas. Het is niet bekend of de eigenaar een straf heeft gekregen.

Jessica is chauffeur op de dierenambulance.