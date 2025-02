De nieuwe, elektrische Renault 5 lijkt veel op zijn befaamde voorganger

We wandelen, we fietsen, we rijden. Waarnaartoe? Waarmee? En wat gebeurt er allemaal onderweg?

De nieuwe Renault 5 oogt vertrouwd, maar is allesbehalve een retro-auto. Dat is vanwege huidige regelgeving ook niet mogelijk. Jaarlijks krijgt elke autofabrikant te maken met ruim tien nieuwe wetten en EU-regels, vooral op het gebied van veiligheid en emissie.

Bescheiden lengte

Renault gaat met de nieuwe 5 verder op de volledig elektrische toer. Sterker nog, er is onder de motorkap niet eens plaats voor een verbrandingsmotor. Dat vertaalt zich in een bescheiden lengte van 3,92 meter. Desondanks biedt de auto voorin volop ruimte aan twee volwassenen. Ook het bagagevolume van 326 liter is bovengemiddeld. De achterpassagiers betalen hiervoor de prijs, vooral qua beenruimte.

In het interieur zit een kleurrijke verwijzing naar het verleden. In het geborduurde label in de stoelzak links staan alle generaties van de Renault 5.

Jammer in het interieurontwerp is dat de hoofdsteunen op de achterbank veel zicht wegnemen als je door de binnenspiegel kijkt.

Actieradius

Renault biedt kopers de keuze uit drie verschillende motorvermogens en twee batterijen. De grootste daarvan, met een vermogen van 52 kW, maakt onder winterse omstandigheden haar beloofde actieradius van 410 km niet waar. Met een volledig opgeladen accu kun je bij koud weer maximaal zo’n 280 km rijden, zeker als je met regelmaat de snelweg kiest.

Het rijden in de Renault 5 is aangenaam. Met name de achterwielophanging is van grote klasse, waardoor de auto uitermate sportief voor de dag komt.