Refurbished e-bike wint terrein

De markt voor fietsen is de laatste jaren enorm doorontwikkeld. Innovatie, veranderende consumentenvoorkeuren en demografische trends bepaalden de richting. Hoewel de verkopen iets stagneren, worden in Nederland jaarlijks nog meer dan 800.000 nieuwe fietsen verkocht. Ruim de helft daarvan betreft een e-bike.

Nederlandse merken domineren beide categorieën, ondanks de soms goedkopere import. Gazelle, Cortina en Batavus voeren de verkoopranglijsten aan. Niet vreemd dat ook bij de refurbished elektrische fietsen de Nederlandse fabrikanten voorop gaan. Dat signaleert de van oorsprong Franse start-up Upway, die gebruikte e-bikes controleert, repareert en weer aanbiedt. Het bedrijf is sinds kort ook in Nederland actief, naast bijvoorbeeld refurbed.nl, 123ebikes.nl, hbexclusive.com of de plaatselijke fietsenzaak.

Doel van nieuwkomer Upway is het verlengen van de levensduur van fietsen en het toegankelijk maken van de elektrische fiets voor een grotere kopersgroep. Immers, uit onderzoek blijkt dat twee derde van de fietsers in Nederland een nieuwe e-bike te duur vindt. En dan komt de hergebruikte elektrische fiets in beeld. Hij biedt eenzelfde genot voor een vriendelijker prijs.

Bij de groei in de verkoop van goedkopere e-bikes gaan 50-plussers voorop. Zij schaffen een fiets aan omdat zij hechten aan fysieke gezondheid. Daarnaast gebruiken zij hun fiets steeds vaker als dagelijks vervoermiddel. Daarbij komt dat het aanbod fietsen met een lage instap en hoge stabiliteit fors is toegenomen, aldus Upway.

Jongeren gaan vaker voor lichte fietsen die gemak bieden en de juiste uitstraling hebben. En ook bij deze doelgroep speelt betaalbaarheid een doorslaggevende rol, stelt Upway. Jonge gezinnen stellen weer andere eisen en gaan bijvoorbeeld voor een moderne bakfiets. Upway levert allerlei soorten fietsen die op twintig punten zijn gecontroleerd en eventueel gerepareerd. Daardoor kan het bedrijf een vol jaar garantie op frame, batterij, motor en elektronica geven. De aflevering gebeurt aan huis bij de koper, die de fiets naar keuze op upway.nl uitkiest en bestelt.

