India beschuldigt Pakistan van aanvallen met drones en raketten

India heeft gewaarschuwd dat het niet zonder gevolgen zal blijven als Pakistan militair reageert op de Indiase luchtaanvallen van deze week. „Onze reactie was gericht en afgewogen. Het is niet onze bedoeling om de situatie te laten escaleren,” zei minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar. „Maar als er militaire aanvallen op ons worden uitgevoerd, moet er geen twijfel over bestaan dat we daar zeer, zeer krachtig op zullen reageren.”

India bombardeerde deze week doelen op meerdere plekken in Pakistan. Het ging volgens het land om terroristenkampen die zijn aangevallen als vergelding voor een bloedige terreuraanval op burgers in Kasjmir. Pakistan zegt dat bij de Indiase aanvallen tientallen burgerdoden zijn gevallen en dreigt met represailles. „We beloven plechtig dat we elke druppel bloed van deze martelaren zullen wreken”, zei premier Shehbaz Sharif woensdag.