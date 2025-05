Naam paus Leo XIV duidt op sociaal engagement

Na zijn verkiezing heeft een paus slechts korte tijd om een ​​officiële naam te kiezen. De keuze weerspiegelt meestal bewondering voor een vorige paus. Het kan continuïteit of een breuk met het verleden betekenen en aangeven of de nieuwe leider van de katholieke kerk progressief of traditioneel is.

„De keuze van de naam kan het eerste signaal zijn dat een nieuwe paus afgeeft over het soort pontificaat dat hij nastreeft”, aldus Vaticaanexpert John Allen. De vorige Leo, Leo XIII, die paus was tussen 1879 en 1903, was een vastberaden verdediger van de rechten van werknemers.