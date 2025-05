Analist: De bal ligt bij Pakistan, India bereid om verder te gaan

Het Indiase leger startte dinsdagavond laat ”Operatie Sindoor” om een terroristische aanval van 22 april, waarbij 26 mensen omkwamen, te vergelden. Vanuit de lucht werden negen locaties aangevallen. „Terroristische infrastructuur” zou het doelwit zijn geweest. India claimt dat raketten meerdere terroristenkampen „volledig verwoest” hebben.

Pakistan bestrijdt de Indiase lezing en zegt dat onder meer een waterdam en twee moskeeën zijn aangevallen. Het Pakistaanse leger meldde dat er zeker 26 burgers zijn gedood en 46 burgers gewond zijn geraakt. India stelt dat zeven Indiase burgers zijn gedood door Pakistaanse beschietingen. Het leger claimt vijf Indiase straaljagers te hebben neergehaald.

VN-baas António Guterres roept beide landen op tot maximale militaire terughoudendheid. „De wereld kan zich geen militaire confrontatie tussen India en Pakistan veroorloven.” De Amerikaanse president Donald Trump noemde de aanvallen „een schande”. China, buurland van India en Pakistan, roept op om „af te zien van acties die de situatie verder bemoeilijken”.

„De explosies waren enorm; de muren trilden en de lucht kleurde rood door de ontploffingen” Arslan Ul Haq, predikant in Pakistan

India heeft Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba en Hizbul Mujahiddeen geraakt, de drie belangrijkste terreurgroepen in Pakistan. Dat zegt Rajeev Lachmipersad, analist bij het Haagsch Instituut GeopolitiekNu, vanmorgen in een reactie vanuit New Delhi. „De aanval was niet gericht op burgers en militaire doelen en India heeft vooraf met 180 landen diplomatiek contact gehad. India laat zien dat de escalatieladder klaarstaat en dat hetbereid is om verder te gaan. De bal ligt nu bij Pakistan.”

Verzoening

Het is volgens Lachmipersad lastig te voorspellen of en hoe Pakistan gaat reageren. Vanwege grote interne problemen ligt het volgens hem niet in de rede dat er een forse reactie volgt. Ook India zou volgens hem geen groot conflict willen, omdat het land bang is dat dit China aanzet tot destabiliserende acties rond de Indiase grenzen.

Arslan Ul Haq is predikant van de Reformed Church of Pakistan in Bahawalpur, een van de steden waar Indiase raketten neerkwamen. „India viel Bahawalpur aan met vier raketten. Madrassa’s (islamitische opleidingsinstituten, BP) waren het doelwit. De explosies waren enorm; de muren trilden en de lucht kleurde rood door de ontploffingen. De elektriciteit viel onmiddellijk uit. In paniek renden bewoners hun huizen uit, en angst hield iedereen in de stad de hele nacht wakker.”

Zelf zegt de predikant niet bang te zijn. „Laten we bidden dat God de leiders van beide naties wijsheid schenkt, zodat zij worden geleid naar verzoening en het voorkomen van verder geweld”, schreef hij na de aanslag op 22 april. Het is nog steeds zijn gebed, stelde hij woensdagochtend in een reactie.

Betwiste regio

KLM liet woensdagochtend weten vluchten om Pakistan heen te leiden. „We monitoren de situatie continu”, meldde een woordvoerder, die aangaf niet te kunnen zeggen hoelang de luchtvaartmaatschappij het land mijdt. Evenmin kon hij zeggen of dit vertraging oplevert voor passagiers.

De aanslag op 22 april vond plaats in Kasjmir, een betwiste regio waarover India grotendeels zeggenschap heeft, maar waar ook Pakistan aanspraak op maakt omdat er veelal moslims wonen. Ook China heeft een stukje in handen. Om Kasjmir zijn sinds 1947 meerdere oorlogen uitgevochten.

Half mei zou de Indiase president Narendra Modi naar Europa komen en ook Nederland bezoeken. Woensdagochtend zei Modi dat hij dit bezoek uitstelt, zonder een officiële reden te geven.