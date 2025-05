De tien leiders van de zogeheten Joint Expeditionary Force (JEF) spraken donderdagavond verder over de NAVO-top eind juni en over „de noodzaak om als Europa meer te investeren in onze eigen veiligheid”. De meeste andere JEF-landen hebben hun defensiebudget al opgeschroefd tot ruim boven de huidige NAVO-afspraak, of komen zelfs al in de buurt van de mogelijke nieuwe verhoogde NAVO-norm. Nederland is nog niet zo ver.