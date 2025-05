De NAVO en ook de inlichtingendiensten van NAVO-landen waarschuwen al langer dat Rusland binnen een paar jaar Europa zou kunnen bedreigen. Al is het nu nog druk met Oekraïne, tekenden ze daarbij doorgaans aan. Maar Schoof hoorde van de Finse president, die hij donderdag op een defensietop van Noord-Europese landen in Oslo sprak, onheilspellende berichten. Zo legt Rusland in de grensstreek spoorwegen aan „voor de aanvoer van troepen en voor de opbouw van militaire bases aan de grens. Wat natuurlijk gericht is op Finland”, zei Schoof.

Er zijn al langer berichten over de versterking van Russische legerbases in de buurt van Finland en de Baltische landen. En over de aanleg van een nieuwe basis, niet ver van de Noorse grens.

Schoof benadrukt dat het „niet gezegd is” dat Rusland op een aanval zou zinnen. „Laten we elkaar geen angst aanpraten.” Maar om dat te voorkomen, „moeten we zorgen dat onze weerbaarheid, onze defensie op orde is”.

De verdediging van Finland is dat al behoorlijk, verzekerde de Finse president Alexander Stubb. Hij maakt zich daarom ook geen grote zorgen.