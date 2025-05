VS willen systeem voor verkeersleiding upgraden

„Ik hoef hier niets van te bewaren”, zei Duffy, wijzend naar een tafel met computers, floppydisks en andere verouderde apparatuur uit de jaren tachtig die nog steeds in gebruik zijn in Amerikaanse luchtverkeersleidingsfaciliteiten. „We gaan een gloednieuwe wagen bouwen”, zei Duffy. „Het is een gloednieuw systeem.”

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump brengt de revisie „de Amerikaanse luchtverkeersleiding naar het hoogste niveau van alle landen ter wereld”. De revisie zou tientallen miljarden dollars kunnen kosten. Daarvoor is steun van het Congres nodig.