Corry Blei-Strijbos overleden, en andere personalia

Overleden

Ds. C.B. Blei-Strijbos (PKN)

Corry Blei-Strijbos. beeld achterderug.nl

[Ds. C.B. (Corrie) Blei-Strijbos](Blei-Strijbos: Hoop voor overlevenden van de oorlog), emeritus predikante binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 4 maart overleden in Haarlem.

Cornelia Berendina Strijbos werd op 17 maart 1932 geboren in Den Haag. Ze werkte als verpleegkundige, werd hervormd catecheet en studeerde vervolgens theologie in Utrecht. In 1994 werd ze hervormd predikant bij de Janskliniek in Haarlem (geestelijke verzorging hervormde diaconiehuizen). Ds. Blei-Strijbos, echtgenote van dr. K. (Karel) Blei, ging in 1997 met emeritaat.

In 2001 promoveerde ds. Blei-Strijbos op een proefschrift over de betekenis van religie voor Joden die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. De titel is ”Woorden voor het onzegbare. Joodse Auschwitz-literatuur gelezen met het oog op de vraag naar de betekenis van religie in existentiële crises”. Van Corry Blei-Strijbos verschenen ook romans en tientallen kinderboeken.

Ds. A.D.M. Nagel-de Jonge (PKN)

Op 7 maart is ds. A.D.M. Nagel-de Jonge, emeritus predikante binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), overleden. Adriene Dina Maatje de Jonge werd geboren op 5 juni 1940 in Castricum. Ze studeerde theologie in Utrecht en werd in 1986 hervormd predikant in Rotterdam-Zuid. Daarna was ze als hervormd predikant met bijzondere opdracht verbonden aan de evangelisch-lutherse gemeente Delft (1999). Ds. Nagel ging in 2004 met emeritaat.