Je hoeft maar een kaartenwinkel binnen te lopen of je ziet ze keurig onder elkaar gerangschikt in het rek staan: vrolijke kartonnetjes in het plastic verpakt. Op die kaarten staat tussen de confetti en de ballonnen een tekst die steevast voorzien is van een uitroepteken: ”Kop op!” of ”Je bent een kanjer!” of ”Altijd blijven lachen!”