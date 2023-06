Wat een troosteloos leven als je zonder hoop op God je weg gaat door dit aardse bestaan. De apostel Paulus schrijft daarover in Efeze 2. Zelf echter mag hij in de brief aan Timotheüs heerlijk getuigen van de vaste Hoop Die hij door genade mocht vinden in de Heere Jezus Christus. En dat terwijl hij te Rome in de gevangenis zit en verwacht spoedig te zullen sterven. Maar hij is niet zonder hoop.