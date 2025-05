Prolifeorganisaties opnieuw niet welkom op Duitse Kerkendag

Dat meldde de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea woensdag.

Het gaat om de organisaties ”Aktion Lebensrecht für Alle” (ALfA) en ”Kaleb” (Kooperative Arbeit Leben Ehrfürchtig Bewahren). De 39e tweejaarlijkse ”Kirchentag”, die woensdag begon, is een grootschalig evenement voor kerkleden van de Evangelische Kerk in Duitsland.

Volgens de persdienst van de Kerkendag is de uitsluiting besloten op basis van „onwillig gedrag” van de organisaties op eerdere Kerkendagen. Ook in 2023 werden beide organisaties geweigerd.

Volgens voorzitter Cornelia Kaminski van ALfA is de werkelijke reden van weigering „de embryomodellen die we op verzoek verstrekten aan bezoekers”. Dat stelt ze op basis van een gesprek dat ze in november had met de programmadirecteur van de Kerkendag.

Het gaat om modellen van embryo’s in de twaalfde week van de zwangerschap. Op eerdere Kerkendagen had ALfA die weggehaald na een waarschuwing van de organisatie. „Het was geen probleem geweest om ons nu de voorwaarde te stellen geen embryomodellen mee te nemen”, aldus Kaminski. „Maar waarschijnlijk wilden ze ons voor de zekerheid volledig uitsluiten.”