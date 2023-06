Van deze uitnodiging en oproep kan niemand zich afmaken: alle heidenen en volkeren worden opgeroepen om de Heere te loven. En daar is reden voor vanwege Zijn goedertierenheid en waarheid: Hij is waarachtig gebleken in al Zijn verbondsbeloften. Want Christus is gekomen, en de Geest is uitgestort – naar Zijn belofte.