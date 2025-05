Waarom schrijft het RD over de paus?

„Ik ben zelf opgevoed met de gedachte: de paus is de antichrist. Dat is de grote tegenstander, daar moet je je ver van houden”, aldus hoofdredacteur Steef de Bruijn. „Tegelijkertijd: hij is ook leider van het grootste kerkgenootschap ter wereld. Een wereldleider.” Dat spanningsveld kenmerkt de berichtgeving rond de dood van paus Franciscus.

De krant koos voor een sobere aanpak: geen foto op de voorpagina, wel een hoofdredactioneel commentaar. Niet om de betekenis van de paus te ontkennen, maar juist om ruimte te houden voor duiding. „Vergelijk het maar met de begrafenis van koningin Elizabeth”, aldus De Bruijn. „Daar besteedden we meer aandacht aan dan nu met de paus.”

Franciscus was iemand die zich bekommerde om armen en verdrukten en daar ook handen en voeten aan gaf. De Bruijn: „Iemand aan wie andere wereldleiders een voorbeeld kunnen nemen.” Tegelijk heeft hij de theologische afstand tussen Rome en de Reformatie niet kleiner gemaakt. Wim van Egdom benadrukt: „Het is niet alleen maar positief wat we brengen. Er worden ook kritische noten gekraakt.”

Naast Rome kwam in de podcast ook antisemitisme aan bod. Aanleiding was een rapport van het Centrum Informatie en Documentatie Israël dat opnieuw een toename signaleert van antisemitische incidenten in Nederland. „Je hoeft de situatie van nu niet direct te vergelijken met de jaren dertig, maar je kunt ook niet wegkijken”, aldus De Bruijn. Van Egdom benadrukt het belang van nuance: „Kritiek op het beleid van de Israëlische regering is nog geen antisemitisme. Als je zegt dat onze regering fouten maakt, ben je nog niet gelijk anti-Nederlands. Maar de grens is dun en wordt snel overschreden.”