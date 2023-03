Scholz’ woorden over keerpunt in de tijd blijken holle leus

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz hield vorig jaar drie dagen na de Russische inval in Oekraïne een historische toespraak. „We staan voor een Zeitenwende”, zei Scholz. Zeitenwende is een keerpunt in de tijd. Hij beloofde een investering van 100 miljard euro in het Duitse leger. Bovendien zou de regering voortaan ieder jaar meer dan 2 procent van het bruto binnenlands product (BNP) in de strijdkrachten investeren. En, Oekraïne zou met militair materiaal worden gesteund.