Menselijke leed in Ethiopië rechtvaardigt meer aandacht

Zeshonderdduizend. Dat is het dodental dat de Nigeriaanse oud-president Olusegun Obasanjo deze week noemde in relatie tot de oorlog die tussen eind 2020 en eind 2022 woedde in de Ethiopische regio Tigray. Het is een cijfer dat redelijk overeenkomt met berekeningen die Gentse onderzoekers eind vorig jaar maakten. Zij schatten het aantal burgerslachtoffers van het conflict tussen de 300.000 en 400.000, plus nog eens zo’n 200.000 tot 300.000 omgekomen strijders.