Van der Staaij: Tegendruk CU in kabinet hard nodig

De SGP is er blij mee dat de ChristenUnie in het kabinet zit, en niet GroenLinks. Dat is maar goed ook. Want tegendruk van ChristenUnie en ook van het CDA is hard nodig om te voorkomen dat het fanatiek-seculiere gedachtengoed van D66 en niet zelden ook de VVD zijn stempel op het kabinetsbeleid drukt.

Dat zei SGP-leider Van der Staaij zaterdagmiddag tijdens de SGP-partijdag in Nieuwegein. Hij haalde diverse voorbeelden aan van onderwerpen waar tegendruk van beide christelijke partijen noodzakelijk is: „Ons doorgeschoten drugsbeleid, de verregaande uitholling van de bescherming van het leven door een steeds verder opgerekte euthanasiepraktijk en het helpen bij zelfdoding door de weg te wijzen naar dodelijke poeders en pillen, de doorwerking van de genderideologie.”

Van der Staaij riep het kabinet op vaart te maken met regels die „echt helpen en gewetensvrijheid verankeren.” Hij verwees daarbij naar winkeliers die, „omdat zij weigeren hun zondagsrust op te offeren aan de Mammon”, torenhoge boetes moeten betalen. Het kabinet moet daarnaast „echt doorpakken in de verbetering van de financiële positie van gezinnen”, betoogde Van der Staaij. „Vooral de belastingdruk voor eenverdieners rijst de pan uit.”

Hij herinnerde zijn achterban er aan dat de SGP het nieuwe kabinet voorzichtig positief heeft begroet. „Wij waarderen het dat het kabinet uitstraalt steeds op zoek te zijn naar bredere steun in de Kamer. Dat is gegeven de uiterst krappe meerderheid voor het kabinet in zowel Tweede en Eerste Kamer natuurlijk ook bittere noodzaak.”

Niet alleen zijn partij viert een jubileum, aldus de partijleider. „Juist deze week is ook de 70e Onafhankelijkheidsdag van de staat Israël herdacht. De Heere zij geloofd! Het is een groot wonder dat het joodse volk opnieuw een thuis mocht vinden in het land van de Bijbel. Maar ook, dat het tot op de dag van vandaag mag bestaan. De SGP zal het kabinet-Rutte III krachtig blijven aanspreken op een pro-Israëlkoers.”

Op de partijdag werd Bert Jan Ruissen formeel aangewezen als lijsttrekker bij de Europese verkiezingen in 2019. Senator Peter Schalk werd (opnieuw) lijstrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. Die vinden eveneens plaats in 2019.

Tijdens de vergadering kwam een motie van SGP-jongeren in stemming. In hun motie constateren de SGP-jongeren dat het honderdjarig jubileum van de SGP, „menselijkerwijs gesproken, ondenkbaar is zonder de inzet van die leden die de belangen van de partij op uitzonderlijke wijze hebben behartigd.” Het past volgens de jongeren bij de SGP-traditie om deze leden te eren en te waarderen, „met de erkenning van hun inzet een gave van Boven is.”

Binnen de SGP zijn echter geen officiële waarderingsvormen, constateren ze, zoals het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste. Met hun motie verzoeken zij het hoofdbestuur daarom „een commissie te benoemen die een regeling opstelt voor het toekennen van waarderingsvormen.” De motie werd met een royale meerderheid aangenomen.

Steun was er ook voor de tweede motie die was ingediend, namelijk van de kiesvereniging Barneveld. Die motie roept alle SGP-besturen op „om alleen die personen op kandidatenlijsten te plaatsen die de beginselen van de SGP op een geloofwaardige wijze kunnen uitdragen.” Wout Hazeleger uit Barneveld lichtte de motie ter vergadering toe: „Als een kandidaat met zijn werken anders optreedt dan met zijn woorden, dan wordt de geloofwaardigheid van zo’n kandidaat in het debat ernstig aangetast.”

Sturm uit Leiderdorp kritiseerde de motie: „Dit is een deur.” Natuurlijk moeten SGP-kandidaten het beginselprogramma op een geloofwaardige wijze kunnen uitdragen, zei hij. „Maar ik lees in de motie een manier om nadere eisen te stellen aan kandidaten dan nu worden gesteld. Er moet een zekere diversiteit in de partij worden geaccepteerd. Daarom lijkt me deze moetie, die méér uniformiteit beoogt, niet gewenst.”

In de plaats van het aftredende en niet-herkiesbare hoofdbestuurslid ds. A. van Heteren is gekozen ds. A. A. Egas. De drie herkiesbare hoofdbestuursleden ir. L. de Knegt, J. W. Keuken MBA en ds. A. Vlietstra werden herkozen.

Rutte roemt positieve houding SGP jegens anderen