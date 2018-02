Studie: elektrische auto levert veel banen op

De elektrische auto is niet alleen goed voor het milieu. Inzetten op elektrische mobiliteit kan de Europese economie ook een flinke duw in de rug geven en 206.000 nieuwe banen opleveren.

Een dinsdag gepubliceerde analyse van Cambridge Econometrics, waar ook autoproducenten en stroomnetbeheerders aan meewerkten, bevestigt dat elektrisch vervoer de CO2-uitstoot van het wegverkeer met 88 procent kan doen dalen in het jaar 2030. Tot zover niets nieuws.

Maar de opvallendste conclusie van de studie is dat de transitie ook goed is voor de Europese economie. Europa haalt nu nog 89 procent van zijn ruwe olie uit andere werelddelen en het merendeel daarvan gaat naar verkeer en vervoer. In 2030 kunnen elektrische voertuigen de Europese uitgaven voor olie met zo’n 49 miljard euro doen dalen; geld dat in de Europese economie blijft.

Daarnaast kan een overstap naar elektrisch vervoer de groei van de Europese economie met zo’n 0,2 procent doen toenemen, aldus de onderzoekers. Het potentieel voor de Europese werkgelegenheid is eveneens groot: tot 206.000 nieuwe banen in 2030.

Dit gaat niet zomaar, benadrukken de auteurs. Er moet voldoende aandacht zijn voor arbeiders in de ‘oude’ industrieën. Zij moeten omgeschoold worden.

De aankoopprijs van een volledig elektrische auto komt ook steeds dichter bij die van een diesel- of benzineauto, om in 2030 nagenoeg gelijk te zijn.

De studie waarschuwt wel dat er grootschalige investeringen nodig zijn in de transportinfrastructuur en het stroomnet om de transitie mogelijk te maken. De totale investeringen in laadinfrastructuur lopen binnen ongeveer tien jaar op tot 23 miljard, waarvan 9 miljard nodig is voor publieke laadpalen. Ook de stroomnetten moeten gemoderniseerd worden.

Aan het rapport werkten ook Europese autoproducenten en stroomnetbeheerders mee. „Het gebeurt niet vaak dat je consensus bereikt tussen sectoren en consumenten- en milieuorganisaties”, aldus Pete Harrison van de European Climate Foundation. „Maar in deze zaak is iedereen het erover eens dat de Europese auto-industrie in de voorhoede van schone innovatie moet blijven om relevant te zijn in een snel veranderende markt.”

Ook Jean-Philippe Hermine, vicevoorzitter van de Franse autofabrikant Renault, spreekt van een waardevolle studie. „Noch het klimaat, noch de luchtkwaliteit kan wachten, maar deze studie toont ook de positieve bijdrage aan de economie in termen van groei en werkgelegenheid.”

De verkoop van elektrische auto’s zou donderdag in Duitsland een impuls kunnen krijgen. Daar geeft de hoogste bestuursrechter uitsluitsel over de vraag of lokale rechters een stad mogen dwingen om dieselauto’s in bepaalde straten te weren omdat de luchtverontreiniging er te groot is.

De steden Düsseldorf en Stuttgart moesten naar aanleiding van een uitspraak van rechtbanken bepaalde straten sluiten voor diesels die niet aan de zogenoemde Euro-6-norm voldoen.

Een milieuorganisatie had de zaak aangespannen omdat de grenswaarden voor stikstofdioxide ver werden overschreden, maar de steden gingen in beroep. De uitspraak kan gevolgen hebben voor steden. Maar ook voor de verkoop van elektrische auto’s.