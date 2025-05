Vakbond overlegt met personeel Tata Steel over mogelijke staking

Tata kondigde vorige maand een grote reorganisatie aan. Volgens het bedrijf is dit nodig om rendabel te kunnen blijven. De ingreep raakt circa een op de vijf werknemers.

In de praktijk betekent dit dat 1800 werknemers hun baan dreigen te verliezen, heeft FNV becijferd. De bond dreigde eerder al met een staking en eiste dat het bedrijf de plannen zou intrekken. Maar Tata weigerde meerdere punten uit een eisenbrief in te willigen.

„Blijkbaar was het signaal dat we 14 april met zo’n duizend medewerkers afgaven nog niet voldoende voor de directie”, laat FNV-bestuurder Cihan Lacin weten. „Daarom gaan we maandag nog een keer in gesprek met de werknemers. Deze keer om te praten over onze vervolgstappen.”

Volgens Lacin kondigde Tata een jaar geleden eveneens een grote reorganisatie aan. Dat ging om 800 arbeidsplaatsen. Toen had de bond eveneens aanmerkingen, waarna Tata zijn plannen voor een deel herzag. „En nu gebeurt precies hetzelfde, maar dan op nog grotere schaal. Ook nu liggen hier geen uitgewerkte plannen onder. Het enige wat de directie doet, is chaos en onzekerheid creëren”, stelt Lacin.

Eerder sloot Tata bovendien een pact met de vakbonden met de afspraak dat tot oktober 2026 geen gedwongen ontslagen zouden vallen. Dat kan het bedrijf door de nieuwe reorganisatie niet nakomen, erkende topman Hans van den Berg vorige maand al. Gedwongen ontslagen zijn volgens hem nu onvermijdelijk.