Schulp: Goed fruit erin, kwaliteitssap eruit

Een goede appel, peer of aardbei, daar begint het mee bij Schulp Vruchtensappen. Eigenaar Albert Schulp legt de lat dan ook hoog: alleen het lekkerste fruit gaat de pers in. Want alleen dan is goed sap gegarandeerd.

Klanten van de boerderijwinkel bij het bedrijf in Breukelen kunnen er niet omheen: hier werken ze met fruit. Grote peren hangen in de bomen, wachtend op het moment waarop het sap eruit geperst zal worden. Want dat is wat hier gebeurt. Miljoenen flessen puur vruchtensap verlaten elk jaar de sapmakerij.

Wie zo’n fles vruchtensap van Schulp in handen krijgt, kan zomaar denken dat het bedrijf al meer dan 150 jaar oud is. ”Fruitkenners sinds 1861” staat er in het glas.

Eigenaar Schulp (46) pakt er een fles bij in de kantine van het bedrijf in Breukelen. „Mooi hè. Het ontwerp van zo’n fles is best kostbaar, maar dan heb je ook wat. Voor het fruit ligt de lat hoog, maar ook voor het glas en de etiketten. Die moeten uitstraling hebben.”

Fruitteler

Van origine is Schulp fruitteler. Dat waren zijn vader, opa en overgrootvader ook. Vandaar dat jaartal 1861. „Sinds dat jaar zitten we hier, op deze plek langs te Vecht. Vanwege de aardigheid die we hebben in het telen van fruit is de boomgaard gedeeltelijk gebleven. Verreweg het meeste fruit kopen we in.”

Dat kan ook niet anders, gezien de vele smaken die Schulp aanbiedt. Appel, peer, appel-peer, appel-aardbei. „Achter elk van de dertien varianten zit een verhaal”, aldus Schulp. „Zo kwam ik in contact met een teler op Terschelling die goede cranberry’s liet verwerken. Zo ontstond de appel-cranberry.”

Schulp Vruchtensappen bestaat sinds 1995. Enkele jaren daarvoor werd er helaas te weinig verdiend in de fruitteelt, aldus Schulp. „Om sap van eigen fruit te kunnen verkopen, brachten we toen al een deel van de oogst naar een sapmakerij. Toen dat bedrijf te koop kwam, hebben we de beslissing genomen om ons helemaal op het sap te gaan richten. We zijn in een hoekje van de schuur begonnen.”

Eerst richtte Schulp zich alleen op collega-boeren met een winkel aan huis die hun fruit aanboden om er sap van te laten maken. „Die wereld kende ik; zo deden wij het vroeger immers ook. Daarnaast was ik niet van plan om groot te worden en onze sappen overal te laten verkopen.”

Eerlijk

Is Schulp dan geen onderneming die kansen ziet en benut? „Natuurlijk kijken wij ook naar wat de klant wil”, aldus Schulp. „Maar we hebben geen groeiambities. Je moet doen wat bij je past. Voor ons is dat goed en eerlijk vruchtensap maken waar mensen van genieten.”

Schulp Vruchtensappen kent drie productlijnen: ambachtelijk, biologisch en krachtsap. Voor de biologische lijn hoefde het bedrijf geen aanpassingen te doen. „Dat komt omdat er in de ‘gewone’ sappen geen toevoegingen zitten; het gaat om puur fruit. Het verschil zit hem dus in het soort fruit: biologisch geteeld of niet. Voor beide geldt: stop er iets goeds in en er komt iets goeds uit.”

De krachtsappen zijn volgens Schulp bedoeld om lichamelijke ongemakken te voorkomen of te verhelpen. Hij formuleert zorgvuldig, om geen claims uit de medische wereld aan z’n broek te krijgen. Tegelijkertijd onderkent hij de kracht van de schepping. „Ik vind het mooi dat we vruchten als vlierbessen, blauwe bessen en cranberry’s zo kunnen verwerken dat ze tot nut zijn voor mensen met lichamelijke klachten.”

Gezegend

De grootste tak van het bedrijf is de ambachtelijke lijn. Miljoenen flessen –het exacte aantal noemt Schulp liever niet– verlaten per jaar het bedrijf, ondanks een gebrek aan groeiambitie. Hoe dat kan? Schulp haalt even zijn schouders op. „Ik kan niet anders zeggen dan dat ons werk gezegend is.”

Het bedrijf zou groter kunnen zijn, maar op dit punt wordt de christelijke ondernemer voorzichtig. „Ik wil geen groots verhaal houden, maar onze omzet zou inderdaad groter kunnen zijn als we ingingen op de vraag van bijvoorbeeld Jumbo en Albert Heijn om onze sappen te mogen verkopen. We kiezen er bewust voor om dat niet te doen ”

Schulp zoekt even naar woorden. „Kijk, de retail heeft het veel kleine boeren en ondernemers knap lastig gemaakt. Ik zeg niets van ondernemers die wel zaken met supermarktketens doen, maar aan ons is dat niet besteed.”

>>digibron.nl/dezaak

Bedrijfsgegevens

Wie: Schulp Vruchtensappen

Waar: Breukelen

Sinds: 1995 (fruitteelt sinds 1861)

Activiteit: productie van vruchtensappen

Aantal werknemers: 15