Het landgoed van Kasteel De Vanenburg in Putten is weer in handen van Vanenburg Group, het investeringsbedrijf van ondernemer Jan Baan. Dat maakte het softwarebedrijf vrijdag bekend.

In 2013 verkocht Vanenburg Group noodgedwongen de 17e-eeuwse buitenplaats. Het landgoed, waarvan de Vanenburg Group nog wel de horeca exploiteerde, zal gebruikt worden voor de uitbreiding van zakelijke activiteiten, aldus Paul Baan, directeur van het bedrijf.