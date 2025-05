Winsten Wall Street na Brits-Amerikaanse handelsdeal

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden positief op de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook zei president Donald Trump dat hij de hoge heffingen op Chinese goederen kan verlagen als de handelsgesprekken tussen China en de VS in Zwitserland komend weekend goed verlopen en dat beleggers nu aandelen moeten kopen.