Minder kampeerders door nat voorjaar, herstel verwacht dit jaar

Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is vorig jaar met 7 procent gedaald, de eerste afname in jaren. Experts van ABN AMRO denken echter dat het aantal verblijfsnachten op campings dit jaar weer aantrekt, met 3 procent. De daling vorig jaar kwam vooral door een regenachtig voorjaar, staat in een rapport van de bank over de toeristensector.