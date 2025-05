Houd ik mijn dagen als ik ziek word tijdens vakantie?

Toen ik deze vraag kreeg, moest ik terugdenken aan die kerstvakantie van 1996. Als pasgetrouwd stel woonden we net op onszelf in Gorinchem. We keken uit naar onze eerste Kerst samen. Die vakantie lag ik meer dan anderhalve week ziek op bed. Alle decemberactiviteiten gingen aan me voorbij. Inmiddels is dat een leuk verhaal van vroeger en we waren te bleu om te bedenken wat het voor mijn vakantiedagen betekende. Maar hoe zit dat nu als je vakantie in Frankrijk echt verstierd wordt door ziekte? Zijn werkgever vond dat Joop niet moest zeuren. Er zijn beroerdere plekken om griep te hebben en per slot van rekening zat hij wel op een heerlijke camping in Frankrijk.

Als je vakantie door ziekte in het water valt, behoud je je dagen. beeld ANP, Jonas Roosens

Hoe zit het juridisch? Werknemers worden beschermd tegen de gevolgen van het buiten hun schuld om geen doorgang hebben van de vakantie. Als je ziek bent, kun je je vakantie niet doorbrengen zoals je gehoopt had te doen. Vier keer het aantal werkdagen per week (dus twintig dagen per jaar als je fulltime werkt) doorbetaalde vakantie is bijna een basisrecht in ons arbeidsrecht; elke werknemer moet die dagen kunnen genieten. We noemen dit het wettelijk recht op vakantie.

Bijna alle werknemers hebben ook recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Deze dagen worden in principe ook beschermd bij ziekte, maar de wet laat de mogelijkheid open dat in de cao of in je arbeidsovereenkomst de afspraak gemaakt is dat bovenwettelijke vakantiedagen wel vervallen bij ziekte.

Jan Schreuders. beeld RD, Henk Visscher

Maar de hoofdregel is: word je ziek tijdens je vakantie, dan hou je je dagen. Wel is het zaak dat je bij ziekte direct even een seintje geeft aan je werkgever. Je moet je gewoon ziek melden dus. Geef daarbij ook door wat je vakantieadres is en blijf op enige manier bereikbaar voor de werkgever.

Interessant is de vraag: wat is nu ziek zijn? De werkgever van Joop had zo zijn bedenkingen bij koorts op de camping. De Franse zon schijnt er niet minder om en de camping staat bol van vakantiegezelligheid.

Deze bedenkingen zijn juridisch niet relevant. Of je nu ziek bent in je eigen flat of op de camping: ziek is ziek. Wel kun je gevoelsmatig met de vraag zitten: wanneer is het nu reëel dat ik me ziek meld? Stel dat je een dag met zware hoofdpijn op de camping rondloopt, dien je je dan ziek te melden? Een richtlijn: zijn je klachten zodanig dat je je thuis ook ziek zou hebben gemeld, dan kun je dat tijdens je vakantie ook doen.

De auteur is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU.