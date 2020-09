Dropshipper laat consument soms in de kou staan

Producten rechtstreeks verzenden van de fabriek naar de consument: het mag en gebeurt. Maar dropshipping maakt de consumenten ook kwetsbaar. Dat bleek onlangs uit een klacht tegen webwinkel Wearpods.

Wat is dropshipping?

Veel (web)winkels hebben hun eigen magazijn, waarin ze hun artikelen opslaan. Dat brengt risico’s met zich mee, zoals inkoopkosten, artikelen die niet worden verkocht en brandgevaar. Dropshipping lost dat probleem op: een webwinkel kan een assortiment aanbieden zonder zelf over voorraad te beschikken. Als een klant een aankoop doet, wordt het artikel vanuit het magazijn rechtstreeks op het bezorgadres geleverd. Een webwinkel loopt dan geen risico, maar strijkt wel de winst op.

Wat betekent dat voor klanten?

In veel gevallen niet zo veel. Dropshipping wordt namelijk door grote en kleine bedrijven gebruikt om de kosten te drukken en logistieke problemen te voorkomen.

Maar risico’s zijn er ook. Er zijn namelijk nogal wat (kleine) webwinkels die producten rechtstreeks uit China laten leveren. Daardoor zit er een behoorlijke levertijd op een product én neemt het risico op schade of vermissing onderweg flink toe. Bovendien blijken producten nogal eens niet aan de verwachtingen te voldoen.

En wat dan?

Malafide webwinkels schuiven daarnaast hun verantwoordelijkheid af op de consument. Gaat er iets mis, dan geeft de verkoper niet thuis en kan de consument in een ernstig geval naar zijn geld fluiten.

Webshop Wearpods, verkoper van draadloze oordopjes uit China, ging de fout in met een lange levertijd, producten die niet aan de beschrijving op de site voldoen en onjuiste informatie op de website.

Hoe weet je of een webshop levert via dropshipping?

Dat blijft lastig. Soms is een website daar open over, maar vaker wordt gesuggereerd dat artikelen uit voorraad worden geleverd en blijkt dat niet zo te zijn. Lange levertijden zijn in elk geval een indicatie voor levering vanuit een buitenlands magazijn.

Wat kan ik doen om risico’s te beperken?

Lees in elk geval de voorwaarden en informatie op de site. Daarnaast gelden er gewoon regels met betrekking tot afkoelperiodes, herroepingsrecht, retourmogelijkheden en restituties. Koop bij een Nederlandse webwinkel, zodat je in een slecht geval een Nederlandse zaak hebt.

En anders?

Je kunt altijd een klacht indienen bij een consumentenorganisatie of webwinkelkeurmerk. In het geval van Wearpods greep de Autoriteit Consument en Markt (ACM) –die toezicht houdt op eerlijk zakendoen– in.

Kijk voor meer informatie op www.consuwijzer.nl.