Wapenvergunningen tijdens coronacrisis automatisch verlengd

Mensen met wapenvergunningen die dreigen te verlopen, krijgen tijdens de coronacrisis automatisch een verlenging van een jaar. Dit geldt zowel voor leden van schietsportverenigingen met een wapenverlof als voor jagers met een jachtakte. Dit melden de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en de Jagersvereniging na overleg met de Nationale Politie.

Door coronamaatregelen kunnen jagers momenteel niet op politiebureaus terecht om hun akte en Europese Vuurwapenpas te verlengen. De politie stuurt deze groep jagers een verlengingsbesluit waarmee de jagers hun activiteiten op het gebied van de jacht, beheer en schadebestrijding kunnen blijven voortzetten. De jachtaktes worden verlengd tot 1 april 2021.

Ook leden van schietsportvereniging krijgen een jaar verlenging van hun wapenverlof, al mogen hun wapens momenteel niet uit de kluis omdat de schietsportverenigingen tot en met 28 april gesloten zijn.

Leden hoeven hun schietregister momenteel niet te overleggen. Normaal kunnen ze hun wapenverlof alleen verlengen als ze achttien schietbeurten per jaar achter de rug hebben. „Dat kan in deze coronatijd een probleem worden”, erkent directeur Sander Duisterhof van de KNSA. „Maar mensen die een maand niet schieten, kunnen hun schietbeurten later dit jaar inlopen. Hoe langer de coronamaatregelen duren, hoe moeilijker het wordt. Overigens kan de politie altijd een uitzondering maken voor mensen die buiten hun eigen schuld het aantal schietbeurten niet halen. Dat was altijd al van toepassing bij bijvoorbeeld ziekte of als iemand voor langere tijd in het buitenland is. Politie-eenheden gaan daar coulant mee om.”

Anders dan sportschutters kunnen jagers wel blijven schieten. In Nederland is jacht en schadebestrijding toegestaan, mits dat niet in groepen gebeurt. Ook de faunatellingen kunnen met maximaal twee personen doorgaan. De jachtlessen en -examens gaan in april en mei niet door.

De Jagersverenging werkt deze week aan Duitse vertalingen van de verlengingen voor de jagers die in Duitsland jagen. Dat mag nog, mits ze alleen op pad zijn. In België is de jacht en schadebestrijding door coronamaatregelen gesloten.