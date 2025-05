Action waarschuwt voor My Little Pony’s met te veel weekmakers

Het gaat om de My Little Pony Explore Equestria, die bij Action werd verkocht tussen november 2024 en april van dit jaar. In de waarschuwing staan ook de productcodes die klanten moeten controleren om te bepalen of ze de My Little Pony’s met te veel weekmakers hebben gekocht.

Weekmakers zijn chemische stoffen die kunststof producten buigzaam maken. Ze komen voor in allerlei speelgoed, maar ook in bijvoorbeeld regenkleding en elektrische snoeren. Weekmakers komen bij gebruik langzaam vrij uit het product en kunnen dan ook in het lichaam terechtkomen, legt de NVWA uit. Dat kan ongezond zijn. In Europa gelden daarom regels voor de hoeveelheid weekmakers die bedrijven mogen verwerken.