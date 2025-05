Eindhoven Airport kort dicht na valse bommelding, vrouw opgepakt

Een vrouw gaf vrijdagochtend in een vliegtuig op Eindhoven Airport aan dat zij een bom in haar ruimbagage had, maar er bleek niets in haar tas te zitten. Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee na berichtgeving van Omroep Brabant. De vrouw is opgepakt voor de valse bommelding. Het vliegveld was door het incident kort dicht.