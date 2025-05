A12 dicht: reis anders of reis niet

Waarom wordt deze verkeersader afgesloten?

De snelweg is toe aan groot onderhoud. Over een lengte van 60 kilometer moet het wegdek worden vervangen. Daarbij wordt stiller asfalt aangebracht. De wegbeheerders vervangen ook kapotte verlichting, verbeteren de vangrails, onderhouden portalen, bebording en faunapassages, voeren groenonderhoud uit en reinigen de kolken.

Wanneer gaat de weg precies dicht?

Deze vrijdag om 20.00 uur, en op 19 mei om 5.00 uur gaat hij weer open. Ook van 22 augustus tot 1 september gaat de A12 tussen de knooppunten Maanderbroek en Lunetten dicht. De afsluiting geldt alleen voor de rijbanen richting Utrecht. Ook de andere weghelft, richting Veenendaal, moet worden aangepakt, maar dat gebeurt later.

Lastig, hoe kom ik nu waar ik wezen wil?

Rijkswaterstaat waarschuwt voor meer dan een uur extra reistijd en adviseert daarom zo veel mogelijk thuis te blijven. Als iemand toch op pad moet, krijgt hij de raad op een andere manier dan met de auto te reizen, zodat de regio bereikbaar blijft voor iedereen die de weg echt op moet.

Ha, ik weet wel een sluipweggetje.

Ja, die kennen de wegbeheerders ook. Hier en daar gaan ze wegen afsluiten om overlast te voorkomen. Of sluipverkeer wordt ontmoedigd door oponthoud te creëren.

Thuiswerkers kunnen koffie krijgen en een ontbijt winnen

Wat is het alternatief?

Streekbewoners worden uitgenodigd mee te doen aan de Slim Reizen Challenge. Wie bijvoorbeeld kiest voor fietsen, treinen of thuiswerken, krijgt een beloning. Deelnemers mogen ook een aantal weken gratis een e-bike proberen –die wordt thuisbezorgd– en ze mogen gratis hun rijwiel laten nakijken tijdens de Fiets-APK-actie. Thuiswerkers kunnen een kop koffie of thee halen in de buurt, en ook „een uitgebreid ontbijtpakket” winnen. Wie in de trein stapt, mag een gratis NS Flex Altijd Voordeel-abonnement aanvragen.

En als ik toch de weg op moet?

Geadviseerd wordt om te rijden via A30, A1 en A27. Daarmee wordt voorkomen dat de A28 (Amersfoort-Utrecht) en provinciale wegen dichtslibben. Bij knooppunt Grijsoord –tussen Arnhem en Ede– kan worden gekozen voor een route via de A50, A15, A2 en A27. Tot 12 mei is de A27 echter dicht van knooppunt Everdingen tot Houten in de richting van Utrecht, dus dan is omrijden via knooppunt Oudenrijn nodig.

Hoe informeer ik bezoekers, werknemers en klanten over alternatieve reisopties?

Op de website van Rijkswaterstaat staat een ”toolkit” klaar, met kaarten, beeldmateriaal en andere communicatiemiddelen.

verkeersverwachtingen.nl