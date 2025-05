Veldkamp zwijgt nog over spionagebeschuldiging tegen Hongarije

Oekraïne zegt twee Hongaarse spionnen te hebben opgepakt die informatie hebben verzameld over de defensie van het land, dat al ruim drie jaar in oorlog is met Rusland. „De berichten daarover zijn tot mij gekomen”, aldus Veldkamp. „Maar ook het bericht van mijn Hongaarse collega die heeft gezegd: dit is echt niet waar. We gaan deze berichten gewoon goed bestuderen.”