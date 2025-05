Drenthe en Overijssel zien voordelen gezamenlijk warmtebedrijf

De twee provincies willen via het warmtebedrijf op grote schaal huizen verwarmen en bijdragen aan de energietransitie. De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet (klimaat en energie) denkt dat de samenwerking ook kan leiden tot lagere bedrijfskosten en stabielere warmteprijzen. „De gemeenten in Drenthe en Overijssel staan voor dezelfde uitdaging in de warmtetransitie. Door interprovinciaal samen aan de slag te gaan, kunnen we kennis bundelen en kosten besparen.”

Zijn Overijsselse collega Tijs de Bree (energietransitie) wil dat ook. „Het doel is gemeenten waar nodig te ondersteunen. Op deze manier dragen we met elkaar bij aan een CO2-neutraal land en vergroten we onze energieonafhankelijkheid. Tegelijkertijd bieden we onze inwoners een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam warmtealternatief.”

Bij het onderzoek naar de mogelijkheid van een gezamenlijk warmtebedrijf en warmtenetten werken de provincies samen met Enexis, RENDO, Cogas en Energie Beheer Nederland. Jeroen Sanders, topman van netbeheerder Enexis, noemt de warmtenetten een belangrijk alternatief voor aardgas. Hij wijst er ook op dat warmtenetten ervoor zorgen dat het op spitstijden volle stroomnet „niet onnodig zwaarder wordt belast”.