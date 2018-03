Protest tegen zoenende mannen Suitsupply

Civitas Christiana protesteert zaterdag in Nijmegen tegen de omstreden reclame van Suitsupply. „Christenen moeten niet alleen thuis en in de kerk bidden, maar ook hun stem laten horen op straat.”

Het kledingmerk Suitsupply eist al twee weken de aandacht op met 5000 reclameposters van twee zoenende mannen. Op een andere poster raakt een man in pak een andere man in een strak kort zwembroekje liefkozend aan.

„De reclamecampagne is uitgesproken pervers”, reageerde Hugo Bos van stichting Civitas Christiana vrijdagavond. „Suitsupply is erop uit doelbewust te proveren.” Bos wijst erop dat het pakkenbedrijf in 2015 reclame maakte met posters met daarop naakte vrouwenlichamen. „De posters wekken toenemend verzet in de samenleving, vooral bij mensen met kinderen”, stelt Bos. „Deze aanstootgevende reclame is zo nadrukkelijk in het straatbeeld aanwezig dat niemand eromheen kan. Een tv kun je uitzetten, zulke wijdverbreide reclameposters kun je niet ontlopen.”

Appel en citroen

Civitas Christiana, een rooms-katholieke lekenorganisatie ter verdediging van gezin, traditie en privé-eigendom, demonstreert deze zaterdag (van 13.30 tot 15.30 uur) bij het NS-station van Nijmegen tegen de „vulgaire” posters van Suitsupply. Met twaalf man. Bewust bescheiden.

De christelijke organisatie wil een duidelijk signaal afgeven tegen de oprukkende vulgariteit in het straatbeeld. „De Suitsupply-campagne is onderdeel van de voortdurende actie van de lhbt-beweging om de samenleving haar agenda op te leggen”, zegt Bos over de voorvechters van gelijke rechten van homo’s etc..

Civitas Christiana komt op voor de universele waarden van huwelijk en gezin. „Een huwelijk is een verbintenis tussen man en vrouw. Een gezin bestaat uit een man, een vrouw en kinderen”, benadrukt Bos. „Ik kan een appel wel een citroen noemen, maar daarmee is een appel dat nog niet.”

Linkse activisten bedreigen Civitas Christiana via sociale media. Antifa, een beruchte linkse actiegroep, roept ertoe op ervoor te zorgen dat de christelijke organisatie „nooit meer” in Nijmegen zal komen. Ook al kiest Civitas Christiana voor een vriendelijke, beschaafde aanpak. „Wij discussiëren met argumenten, niet met vuisten. Wij spugen niet terug als ze ons bespugen, maar bidden voor hen.”

Bos is niet verbaasd over de dreiging met geweld. „De tolerantie van dergelijke linkse actiegroepen die tolerantie prediken, slaat om in haat en agressie zodra iemand ze tegenspreekt. Je mag in Nederland alles zeggen, zolang het maar niet om christelijke waarden en normen gaat.”

Angst

Bos signaleert veel angst in de samenleving. „Men is bang zich uit te spreken, uit angst figuurlijk een kopje kleiner te worden gemaakt.” Civitas Christiana laat zich niet afschrikken door de bedreigingen. „Christenvervolging is er altijd geweest, ook in Nederland.”

Vier drukkerijen weigerden een poster van Civitas Christiana te drukken, waarop een kruisje door de twee zoenende mannen staat. „Dit geeft iets aan van de intolerantie tegenover christenen.”

De protestactie van deze zaterdag zet zeker zoden aan de dijk, zegt Bos. „Wij moeten getuigen van de hoop die in ons is. Niet alleen in de kerk en thuis, maar ook in het publieke domein.”