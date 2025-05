Drents Museum: vertrouwen snel terugvinden kunstschatten gesterkt

De informatie die het Openbaar Ministerie vrijdagochtend deelde over de stand van zaken in het onderzoek naar de gestolen kunstschatten in Assen is „indrukwekkend en sterkt het vertrouwen dat de helm en de armbanden snel zullen worden gevonden”. Dat meldt het Drents Museum na de eerste zitting over de kunstroof waarbij de twee vermoedelijke hoofdverdachten voor de rechtbank in Assen stonden.