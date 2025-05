Klachtenlijn LAKS hoopt op minder klachten over eindexamens

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hoopt dat zijn Eindexamenklachtenlijn dit jaar minder klachten over de eindexamens krijgt dan vorige jaren. Wel wil de organisatie dat de klachten duidelijker zijn, zodat de overheid er iets aan heeft. „We kunnen niet zo veel met klachten als ‘het examen was te lang of te moeilijk’. Wel kunnen we wat met klachten als ze gaan over fouten in het examen of over geluidsoverlast of andere organisatorische problemen van de examens”, zegt LAKS-bestuurslid Fé Swets.