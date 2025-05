OM: kunstrovers zochten in vakantiehuis naar museumplattegrond

De drie mannen uit Heerhugowaard die worden verdacht van de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum verbleven rond de kunstroof in vakantiepark Lunsbergen in het Drentse Borger. Dit huisje werd gehuurd door de 20-jarige verdachte Jan B., die daar ook op camerabeelden is gezien. Dat meldde het Openbaar Ministerie vrijdag in de rechtbank in Assen.