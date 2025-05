Militair opgepakt voor rijden onder invloed na eenzijdig ongeluk

De Koninklijke Marechaussee heeft een 24-jarige militair opgepakt na een ongeluk met een elektrisch busje van het leger op het terrein van de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Het busje vloog in de nacht van donderdag op vrijdag over de kop en de bestuurder en de andere inzittende, ook een militair, raakten gewond. De aangehouden man is opgepakt op verdenking van rijden onder invloed en militaire joyriding.