OM: Verdachte kunstroof Drenthe wees medeverdachte aan als brein

W. „heeft alles geregeld en gepland”, zo heeft B. volgens justitie tegen de undercovers gezegd. W. is na de roof „in zijn eentje met de buit vertrokken om die te gaan ‘stashen’ en de bedoeling was om de kunstschatten achteraf te verkopen”, aldus het OM.

Bij de roof werden vier waardevolle voorwerpen uit het museum gestolen, die het museum in bruikleen had van het Nationaal Historisch Museum in de Roemeense hoofdstad Boekarest, waaronder de beroemde gouden helm van Cotofenesti.

De buit is nog zoek. Het OM gaat ervan uit dat het goud niet is omgesmolten en dat in elk geval verdachte W. er nog „zeggenschap” over heeft. Over de vraag of er een externe opdrachtgever was, valt nog niets te zeggen, aldus justitie.

Direct na de roof, die internationaal de aandacht trok, hebben politie en justitie een grootschalig opsporingsonderzoek in gang gezet, onder de naam Aurum, gericht op opsporing van de verdachten maar vooral ook op het terugvinden van de Roemeense kunstschatten. Daarbij heeft de recherche alles uit de kast getrokken: er zijn telefoons getapt, er is direct afgeluisterd en geobserveerd en er is een undercovertraject op verdachte B. gezet. In het nog volop lopende onderzoek zijn nog tientallen rechercheurs aan het werk.

De opsporingsmiddelen zijn volgens het OM noodzakelijk gebleken omdat de hoofdverdachten W. en Bernhard Z. consequent zwijgen. „Elke dag opnieuw zijn ze er weer verantwoordelijk voor dat de kunstschatten nog niet terug zijn”, aldus de officier van justitie.