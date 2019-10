Ontmoetingsgebakjes tegen de eenzaamheid in De Lier

Aandacht voor de kracht van een ontmoeting: een gesprek, wandeling of kopje koffie met een Westlands ”ontmoetingsgebakje”. Van 27 september tot 8 oktober vindt de derde editie van WestlandOntmoet plaats.

Bakker Gerard Langerak uit De Lier kwam op het idee om, in het kader van WestlandOntmoet, samen met alle andere Westlandse bakkers speciale ontmoetingsgebakjes te maken. Ook bij bakker Ruben van den Berg (34), van Bakkerij van den Berg, gaan ze dagelijks over de toonbank.

WestlandOntmoet, wat is dat precies?

„WestlandOntmoet is een initiatief van Vitis Welzijn, met als doel inwoners op weg te helpen met het ontmoeten van elkaar op een laagdrempelige manier. Juist dat ene kopje koffie kan voor iemand het verschil maken, en het is vaak een kleine moeite.

Op veel plaatsen kunnen bewoners deze periode meedoen aan allerlei activiteiten. Het gaat eigenlijk samen met de Week tegen Eenzaamheid, alleen met een wat positievere naam.”

En daar horen ontmoetingsgebakjes bij?

„Iets lekkers bij de koffie maakt een ontmoeting altijd meer dan speciaal. Dat was in ieder geval het idee van collega Gerard Langerak van bakkerij Langerak. Met het door hem ontworpen petit glacé maakte hij ook de zeven andere Westlandse bakkers enthousiast en toen hebben ze de handen ineen geslagen.

Het resultaat is een minigebakje, gemaakt van een amandelkoekje en opgespoten in verschillende smaken. De prijs mocht geen belemmering zijn; ze zijn voor slechts 85 cent per stuk te koop.”

En als je een gebakje koopt, wat dan?

„Dan kun je ze natuurlijk allemaal zelf opeten, maar het idee is dat je er met minimaal één ander persoon lekker van gaat genieten. Het mooiste is natuurlijk als je er echt iemand voor opzoekt die wel een ontmoeting kan gebruiken.”

Al veel reacties gekregen?

„Veel klanten vinden het –op z’n Westlands gezegd– „echt goud.” Er worden dagelijks behoorlijk wat gebakjes verkocht, en naar wat ik heb gehoord, worden ze echt ingezet waarvoor ze bedoeld zijn.”

Is het een idee om dit in de Week tegen Eenzaamheid als bakkers landelijk te doen?

„Dat lijkt me gaaf. Je zou er zelf een wedstrijdelement aan kunnen verbinden wat betreft de uitvoering van het gebakje. Ontmoeten wij bakkers elkaar ook weer eens.”

Zelf ook al met een doosje bij iemand op de koffie geweest?

„Zeker weten, alleen nog niet specifiek met de ontmoetingsgebakjes. Dat ga ik nog wel doen. Als bakker ga je eigenlijk altijd met wat lekkers op de koffie, anders kom je er niet in.”

