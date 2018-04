Koning benoemt eerste vrouwelijke kamerheer

Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse monarchie is een vrouw benoemd tot kamerheer. Coby Zandbergen (63) wordt per 1 juli de nieuwe kamerheer van koning Willem-Alexander in de provincie Overijssel.

Zij is opvolger van Egbert ten Cate (72) die de onbetaalde functie 21 jaar heeft vervuld, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekend.

Kamerheren zijn de ogen en oren van de koning in de provincie waarin ze zijn aangesteld. Zij hebben kennis van hun regio en helpen de koning bij de voorbereiding van streekbezoeken. Ook vertegenwoordigen ze hem bij evenementen. Kamerheer is een onbetaalde functie.