Kabinet dubt over rapport vaccinatie

De ministerraad zal zich waarschijnlijk komende vrijdag beraden op de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Verheij over vaccinatie in de kinderopvang.

Dat meldden diverse ingewijden donderdag in Den Haag.

Het rapport gaat in op de vraag hoe kinderdagverblijven moeten inspelen op de trend dat minder ouders hun kinderen laten inenten tegen bijvoorbeeld mazelen en welke voorzorgsmaatregelen wenselijk dan wel noodzakelijk zijn. Diverse opvangcentra kiezen er nu al voor om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren, maar een landelijke aanpak is er nog niet.

De commissie onderscheidt drie scenario’s: groen, oranje en rood. De huidige situatie typeert het rapport met code oranje: de vaccinatiegraad is nog niet dermate laag dat wettelijke maatregelen noodzakelijk zijn. Wel moeten daar alvast voorbereidingen voor worden getroffen. Ook moet richting ouders actief worden benadrukt dat het Rijksvaccinatieprogramma zowel de gezondheid van individuele kinderen als die van de hele samenleving beschermt.

Welke voorbereidingshandelingen Rutte III overweegt, is nog niet duidelijk. Een optie is dat het kabinet alvast onderzoek laat doen naar de juridische haalbaarheid en naar de voors en tegens van een landelijke vaccinatieplicht in een kinderdagverblijf. Dat zo’n plicht er op korte termijn al komt, lijkt onwaarschijnlijk, onder andere doordat de vaccinatiegraad juist weer een lichte stijging vertoont.

De huidige vaccinatiegraad voor mazelen ligt op 92,9 procent.

De Tweede Kamer maakt volgende week waarschijnlijk ook een begin met de behandeling van de initiatiefwet van D66-Kamerlid Raemakers. Hij wil wettelijk laten vastleggen dat opvangcentra niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren, én dat er een landelijke vaccinatieplicht in de kinderopvang moet komen als de vaccinatiegraad in Nederland is gezakt onder de 90 procent.