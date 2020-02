Expert: Maken van bombrief is specialistisch werk

Nederland is in de ban van ontploffende bombrieven bij financiële instelllingen. Donderdag nog explodeerde zo’n brief in een hoofdkantoor van ING in Amsterdam-Zuidoost. Tien vragen aan explosievenexpert Thijs van Meegen.

Wat valt u op aan de berichten over bombrieven van de afgelopen dagen?

Van Meegen, werkzaam bij het Brabantse bedrijf REASeuro, dat gespecialiseerd is in opsporing van explosieven: „De dader heeft het voorzien op financiële instellingen. Kennelijk gebruikt hij de brieven als afpersingsmiddel.”

Hoe kun je een bombrief herkennen?

„Zo’n brief kan erg lijken op een gangbaar postpakket. Kijk naar afwijkingen. Is de brief raar gefrankeerd of gerubriceerd? Staat er tegen alle verwachtingen in een specifieke naam op? Je handen en vingers zijn als het ware je ogen. Heeft het pakket een vreemde vorm? Voel je rare afwijkingen of uitsteeksels? Wees dan alert.”

Wat te doen als je vermoedt dat je een bombrief in handen hebt?

„Leg de brief apart. Bel de politie. Ontruim de omgeving. Je kunt een bombag om de verdachte brief leggen. Dat is een soort tas die voorkomt dat scherven rond gaan vliegen. Ook is zo’n bombag bedoeld om een al te grote schokgolf tegen te gaan. Ja, zeker bedrijven met een gevoelig karakter kunnen er verstandig aan doen uit voorzorg zo’n bombag aan te schaffen.”

De persoon die de bombag over de verdachte brief moet leggen heeft benauwde momenten?

„De bombrief heeft al een heel traject afgelegd via de post. Zo’n pakket is beetgepakt, in een tas gestopt en ontploft dus niet zomaar. De bedoeling van de maker is dat de brief pas ontploft als je die opent.”

Hoe ontploft een bombrief?

„Uit berichten in de media van afgelopen dagen begrijp ik dat er een sissend geluid uit brieven kwam, waarna een klap volgde. Dat kan het geluid van een strijker zijn. Veel hangt af van de springstof in een envelop. Als 20 tot 30 gram springstof ontploft in de buurt van bijvoorbeeld je hoofd of je hart kan dat dodelijke gevolgen hebben. Al te specifiek over de constructie van een bombrief wil ik niet zijn. We hoeven mensen niet wijzer te maken dan ze al zijn. Zeker is wel dat het maken van een bombrief specialistisch werk is. Echt niet iets alledaags. De maker van zo’n brief loopt zelf ook risico. Zijn poststuk kan exploderen tijdens het bouwen.”

Hoe kan de politie de persoon of personen achter het versturen van bombrieven op het spoor komen?

„Het is zoeken naar een speld in een hooiberg. De politie dient te beseffen dat de maker over specialistische kennis moet beschikken. Dus je kunt zoeken in kringen waar die kennis zit. Een mogelijkheid is ook onderzoek te verrichten in de sector waar specifiek explosief materiaal te koop is.”

Wellicht checkt de politie camerabeelden in de buurt van brievenbussen, om zo zicht op de dader te krijgen?

„Dat zou kunnen. Maar de politie kan moeilijk onderzoek doen bij alle brievenbussen in Nederland. Als de politie zou weten in welke stad een dader opereert, zou de politie het onderzoek al flink kunnen afbakenen.”

DNA van de dader op de bombrief kan hem de das omdoen?

„Dat zou kunnen. Dan heb je een aanknopingspunt. Maar als het DNA niet in de landelijke databank zit, is er dus nog geen hit.”

Afgeperste bedrijven moeten niet met geld over de brug komen?

„In zijn algemeenheid geldt: Niet betalen aan afpersers.”

De schrik zit erin bij mensen die direct worden geconfronteerd met een ontploffende bombrief?

„Zo’n gebeurenis heeft forse imapct. Mensen worden angstig, schichtig en extra voorzichtig.”