Delftse ingenieur redt stukje Zeeuwse scheepsbouwhistorie

Werktuigbouwkundige Wesley Sekewael (25) uit Delft wist op het nippertje te verijdelen dat een oude stoomhijskraan tot schroot werd vermalen. Hij hoopt dat het monument binnen een jaar een mooie plek krijgt in zijn geboortestad Vlissingen.

Het gaat om de stoomhijskraan Schelde nummer 38, die in 1946 werd ontworpen, gebouwd en gebruikt bij de Vlissingse scheepswerf De Schelde.

Uiteindelijk kwam het gevaarte in 1975 op het museumterrein van de Stoomtrein Goes-Borssele (SGB) in Goes terecht. Daar lag het echter jarenlang in delen opgeslagen.

De kraan heeft nog een zus, stoomhijskraan Schelde nummer 39. Die belandde op een zeker moment ook bij de SGB. Deze was compleet en toen besloot de SGB om nummer 38 weg te doen.

Sekewael, bouwkundig ingenieur: „Door hem te kopen heb ik nummer 38 op het nippertje weten te behoeden voor sloop. Vervolgens ben ik de kraan gaan restaureren. Dat karwei is nu voor 75 procent klaar. De onderdelen liggen nog wel verspreid door Vlissingen.”

Wat maakt de kraan bijzonder?

„Het gaat hier over uniek mobiel erfgoed. De kraan reed heen en weer op spoorrails op het voormalige Scheldeterrein in Vlissingen. Op die plek komen nu woningen.

Het is de bedoeling dat de kraan tussen de nieuwe huizen wordt teruggeplaatst op de oorspronkelijke rails. Die liggen er namelijk nog. In een moderne Vlissingse woonwijk wordt dan iets van de rijke geschiedenis van De Schelde levend gehouden. Nummer 38 is de belichaming van de werktuigbouwkunde. Alle disciplines daarvan komen erin samen.”

Waar komt uw passie voor de kraan vandaan?

„Ik ben medeoprichter van een museum over de scheepsbouwgeschiedenis van Vlissingen. Er is veel erfgoed van De Schelde verloren gegaan en ik wilde niet dat deze kraan hetzelfde lot onderging. Dus kocht ik de kraan, dat wil zeggen: de onderwagen en de stoomketel.

Dat was in 2015. In de jaren daarna heb ik her en der de meeste andere onderdelen weten te traceren.

Wat ik niet vond, kon ik nabouwen dankzij Dick Bakker uit Voorschoten, die ooit een schaalmodel van de kraan maakte. Hij bouwt hobbymatig stoommachines na en bezat de bouwtekeningen van nummer 38. Zo konden we het ontbrekende machinistenhuisje reconstrueren.”

Heeft u alles in uw eentje gedaan?

„Nee, dit reddingsproject was nooit geslaagd zonder de belangeloze inzet van veel enthousiaste vrijwilligers en de steun van bedrijven en sponsoren. Vorige week kregen we 10.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een enorme opsteker en ook een blijk van erkenning voor ons project.”

