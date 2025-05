Akkoord over cao in streekvervoer: ruim 6 procent meer loon

De nieuwe cao gaat in met terugwerkende kracht op 1 april dit jaar. Per die datum worden de lonen verhoogd met 1,5 procent, per 1 oktober volgt een verhoging van 3 procent en per 1 april volgend jaar komt daar nog eens 2 procent bij. De cao loopt tot 30 juni volgend jaar.

Naast de lonen stijgen ook de premies, vergoedingen en toeslagen telkens mee met de genoemde percentages. FNV spreekt daarmee van „niet alleen stevige structurele loonsverhoging, maar ook een verhoging van de totale arbeidsvoorwaarden”.

Naast naar het loon is ook gekeken naar roosters en werktijden. Zo komt er na elke late dienst een rustperiode van minimaal 12 uur en wordt overwerk voor parttimers beter betaald, aldus FNV.

Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan leden van de bonden.