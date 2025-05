Verzet uit oppositie tegen geheimhouden ambtsbericht over Syrië

Binnen de oppositie is verzet tegen het besluit om het ambtsbericht over Syrië niet openbaar te maken. Dat rapport over de veiligheidssituatie wordt eind mei verwacht en is belangrijk, omdat op basis hiervan asielminister Marjolein Faber (PVV) besluit of het land veilig genoeg is om gevluchte Syriërs terug te sturen. Na de val van het regime van president Bashar al-Assad eind vorig jaar zijn de omstandigheden in het land verbeterd. In het land woedde jarenlang een burgeroorlog.