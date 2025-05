NSC wil dat Nederland 3,5 procent van bbp aan defensie uitgeeft

Premier Dick Schoof zei onlangs dat NAVO-chef Mark Rutte de hogere norm voor defensie-uitgaven in 2032 van kracht wil laten worden. Naar dit bedrag wil Van Dijk vooralsnog „in lineaire stapjes” toewerken, wat zou neerkomen op ongeveer 0,2 procentpunt per jaar. Met dat tempo zou er grofweg 2 miljard euro per jaar extra naar defensie moeten.

Van Dijk voert zijn pleidooi met het oog op de NAVO-top in juni. „Wij vinden het verstandig dat Nederland als lidstaat voor de top aangeeft waar we staan. En we willen hiermee het kabinet een duidelijke richting geven.”

De VVD heeft eerder dit jaar al opgeroepen om de defensie-uitgaven te laten stijgen naar 3,5 procent van het bbp. Van Dijk wil andere partijen donderdag in een debat vragen of zij de hogere NAVO-norm ook steunen.

„Het zal niet helemaal zonder pijn gaan” om dit geld bij elkaar te zoeken, erkent Van Dijk. Hij wil dat de defensie-uitgaven niet ten koste gaan van uitgaven aan bestaanszekerheid. Een deel van de oplossing ziet het NSC-Kamerlid in een hoger begrotingstekort.