Meer verdeeldheid in gereformeerde gezindte door corona, Trump en klimaat

Steun voor het strenge coronabeleid van het kabinet? Voor of tegen president Trump? Steviger klimaat- en milieumaatregelen? Deze kwesties leven in Nederland heel sterk en leiden tot een scherpe polarisatie.

De drie genoemde onderwerpen beroeren en verdelen ook de gereformeerde gezindte. Dat merken wij bij het Reformatorisch Dagblad duidelijk. In de achterban van het RD is er net als in heel de Nederlandse samenleving een fikse verdeeldheid.

Bij het RD komen over deze kwesties dan ook vele mails, telefoontjes, appjes en brieven binnen. De teneur van de reacties is overwegend kritisch. Wij zouden te positief schrijven over de klimaat- en milieudoelstellingen en de coronamaatregelen en juist te negatief over president Trump.

Opvallend is de toon van veel –gelukkig niet alle– reacties. Het RD zou de overheid te veel steunen en is daarom links en leugenachtig. Wij zouden ons gedragen als NSB’ers omdat wij heulen met de overheid en organisaties als het RIVM. Of nog erger: het RD is een handlanger van de duivel, want de overheid is voor abortus en euthanasie en voert dus een duivels coronabeleid.

Bekend is dat critici zich vaak meer laten horen dan voorstanders. Maar toch is het jammer op een dergelijke manier op de korrel te worden genomen. Weliswaar vormen de criticasters vaak een minderheid, maar het gaat wel om een behoorlijk aantal, zo bleek bijvoorbeeld onlangs uit een onderzoek van de krant over het coronabeleid.

Kritiek leveren mag en kan deels of helemaal terecht zijn. En bij het RD kunnen we best tegen een stootje en zelfs tegen een stevige stoot. Wij realiseren ons ook dat de taalverruwing zich in heel de samenleving voordoet, zeker in deze coronatijd, die voor extra stress en korte lontjes zorgt. Maar we mogen hierom onheus en beledigend gedrag niet goedpraten.

Het RD probeert evenwichtig om te gaan met de kritiek door goed op de inhoud van de artikelen in de krant te letten. We moeten een eerlijk beeld van allerlei ontwikkelingen geven, ook ten aanzien van de drie genoemde kwesties. Daarbij proberen we deze zo mogelijk te duiden in Bijbels perspectief. Dat is lang niet altijd eenvoudig. Bij de afwegingen rond meer praktische, middelmatige zaken kan de keuze hierdoor bij de ene persoon wel eens net iets anders uitpakken dan bij de andere, hoewel je het bijna geheel met elkaar eens kunt zijn.

Is dat erg? Nee, zolang we het eens zijn over de principiële grondslag kunnen er bij middelmatige zaken andere keuzes worden gemaakt. Natuurlijk is dan de vraag: wat is middelmatig? Vallen daar de coronamaatregelen, het klimaat- en milieubeleid en de beoordeling van president Trump ook onder?

Daarover worden we het waarschijnlijk niet eens, maar laten we dan de discussie hierover in ieder geval op een integere wijze voeren.

Uitgangspunt daarbij moet zijn dat we het werkelijk eens blijven over de drie uitgangspunten van de Reformatie: sola fide (alleen door geloof), sola gratia (alleen door genade) en sola scriptura (alleen door de Schrift). Deze drie stellingen zijn na ruim 500 jaar nog volop actueel en bieden een goede grondslag om in onze samenleving als orthodoxe christenen zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken.

De auteur is adjunct-hoofdredacteur bij het Reformatorisch Dagblad

Column (Enny de Bruijn): Pas op, korte lontjes!