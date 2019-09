Zorg om klimaat; wacht niet op trage overheid

Mocht iemand in 2015 de hoop hebben gehad dat het na het Akkoord van Parijs beter zou gaan met het klimaat, die heeft zich vergist. De vijf jaren vanaf 2015 zijn de warmste die ooit zijn gemeten, zo bleek deze week uit een VN-rapport.

De zorg over temperatuurstijging neemt wereldwijd toe. Vorige week waren er in niet minder dan 150 landen klimaatbetogingen. Al die acties komen aan de vooravond van een klimaattop, maandagavond in het VN-gebouw in New York. VN-chef Guterres wil plannen in plaats van mooie woorden.

Het is opvallend dat veel tieners actief zijn in de klimaatprotesten. De 16-jarige Zweedse Greta Thunberg is hun boegbeeld. Zij is in augustus met een zeilboot naar de Verenigde Staten gereisd. Daarmee wil ze een statement maken; vliegen is immers vervuilend. Eind vorige week sprak ze tot het Amerikaanse Congres, maandagavond is ze een van de eerste sprekers op de klimaattop, die door ten minste zestig regeringsleiders wordt bezocht. Ze spreekt daar dus direct tot mensen die besluiten nemen. Een buitenkansje.

Nu is het zo dat tieners altijd vooruitstrevend zijn. Ze verwijten de volwassenen dat die te traag zijn in het streven naar een betere wereld. Hun geloof in de maakbaarheid van het klimaat wordt maar al te graag gebruikt door politici. Jammer genoeg zijn veel tieners die zich twintig jaar geleden inzetten voor het milieu, nu welvarende consumenten met een bovengemiddeld grote ecologische voetafdruk.

In de praktijk blijkt het leven immers niet zo simpel. Een eenvoudige maar relevante vraag is bijvoorbeeld tot hoeveel CO2-uitstoot deze speciale klimaattop leidt. Premier Rutte is daar ook bij, maar hij reist niet per zeilboot.

De inzet van Guterres om „geen speech, maar een plan mee te nemen”, is goed. Ook is het zinvol dat regeringen die plannen op elkaar afstemmen. Milieuvervuiling en temperatuurstijging vormen immers een wereldwijd probleem.

Nederland zou twee concrete maatregelen kunnen overwegen. Op veel snelwegen geldt tegenwoordig een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Dat is plezierig voor wie lekker wil opschieten, maar in vergelijking met 120 kilometer leidt het tot ruim 3 procent meer CO2-uitstoot, en in vergelijking met 100 kilometer zelfs ruim 13 procent.

Het sluiten van de winkels op zondag bespaart 1,0 megaton CO2-uitstoot. Dit is nu wat je noemt „laaghangend fruit”, eenvoudige maatregelen met grote resultaten. Als je de eenvoudige maatregelen niet wilt nemen, welke maatregelen wil je dan wel nemen?

Gelukkig kan de burger ook veel zelf als de overheid achterblijft. Elke automobilist kan kiezen voor een zuinige rijstijl, elke burger kan de winkel op zondag voorbijlopen, hij kan korter douchen en minder vlees eten. Het is beslist niet progressief om bij belangrijke zaken te wachten op een trage overheid.

Afgelopen 5 jaar zijn warmste ooit