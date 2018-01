Pianola Museum Amsterdam met sluiting bedreigd

Het Pianola Museum in de Amsterdamse Jordaan wordt met sluiting bedreigd.

De gemeente Amsterdam wil het pand aan de Westerstraat waar het museum sinds 1994 gehuisvest is, op de vrije markt te koop aanbieden. Dat meldt www.radio4.nl woensdag.

Het museum is een petitie gestart, dat inmiddels door ruim 3600 mensen is ondertekend. „Het museum zou het gebouw graag willen overnemen, maar tegen projectontwikkelaars heeft het geen schijn van kans”, aldus het museum. „Wij vragen de gemeente af te zien van verkoop van het pand en in overleg met het museum een oplossing te zoeken.”

Het Pianola Museum, sinds 2017 onderdeel van het Geelvinck Muziek Museum, biedt een overzicht van de geschiedenis en de manier van spelen van de pianola, een zelfspelend muziekinstrument dat tussen 1900 en circa 1935 werd gebouwd. De verzameling van het museum omvat meer dan honderd instrumenten uit die periode.

Meer informatie: www.pianola.nl