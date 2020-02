Organist Jan. J. van den Berg (90) overleden

De Delftse organist Jan J. van den Berg is vrijdag 21 februari plotseling op 90-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt Arjen Leistra maandag op zijn Facebookpagina.

Van den Berg (1929, Amersfoort) was van 1953 tot aan zijn pensionering in 1994 organist van de Nieuwe Kerk in Delft. De musicus, die aan het Agathaplein in Delft naast het Prinsenhof woonde, was sinds 2000 als organist verbonden aan de remonstrantse kerk in Delft.

Van den Berg kreeg vanaf 1943 orgelles van Adriaan C. Schuurman. Vanaf 1947 studeerde Van den Berg aan het conservatorium in Amsterdam, waar Anthon van der Horst zijn belangrijkste leermeester was.

De échte Adriaan C. Schuurman

Schuurman drukte een blijvend stempel op de loopbaan van Van den Berg. In 2008 legde deze, samen met Gerben Mourik, het orgeloeuvre van Schuurman vast op een 2-cd-box. Ook was Van den Berg meermalen jurylid van het Adriaan C. Schuurman Concours, dat onder andere in Naaldwijk werd gehouden.

video

Als componist schreef Van den Berg een groot aantal koraalbewerkingen voor orgel.

Dr. Anthon van der Horst na vijftig jaar herdacht

Op zaterdag 23 januari 2016 vierde Van den Berg zijn 70-jarig jubileum als kerkorganist met een concert in de Grote kerk van Schiedam.